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Россиянка ехала через Беларусь в Литву с крупной суммой денег

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  • 7.05.2025, 12:42
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Россиянка ехала через Беларусь в Литву с крупной суммой денег

На границе ее задержали, а валюту — изъяли.

Уголовное дело за контрабанду крупной суммы евро возбудили в отношении гражданки России, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК).

Иностранка следовала в Литву через Беларусь на автомобиле Toyota. С собой она везла 32 тысячи евро. Перед пунктом пропуска «Каменный Лог» она оставила себе лишь 8 тысяч, а более 24 тысяч передала водителю. Из них мужчина оставил себе 7 тысяч, а остальные деньги спрятал в сумку с личными вещами.

При прохождении границы пассажирка заявила, что у нее отсутствуют товары, подлежащие декларированию. Во время контроля таможенники нашли всю сумму.

«Так как 32 тысячи евро составляют крупный размер, в отношении гражданки России Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК (Контрабанда)», — сообщили в ГТК.

До решения суда деньги изъяты. Если вина женщины будет доказана, ей грозит штраф, ограничение свободы или от двух до пяти лет колонии.

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