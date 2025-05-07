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В Минском районе также включают батареи

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  • 7.05.2025, 12:51
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В Минском районе также включают батареи

Причиной стала холодная погода.

В Минском районе с 7 сентября снова включают батареи. Это связано с похолоданием и необходимостью обеспечить комфортные условия в социально значимых объектах, пишет издание «Прысталічча».

Первыми тепло получат отели, библиотеки, государственные архивы, музеи, учреждения социального обеспечения, а также медицинские, лечебно-профилактические, школьные и дошкольные учреждения по всему Минскому району.

Отключат отопление, когда установится стабильная теплая погода. Коммунальщики ориентируются на среднесуточную температуру выше +8 градусов в течение трех дней подряд.

Ранее стало известно, что батареи снова включают в Витебской области, а также в некоторых других районах страны. На ближайшие дни синоптики прогнозируют в Беларуси ночные заморозки до -5 градусов.

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