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Ищут водолазы: у российской певицы-путинистки пропал муж

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  • 7.05.2025, 12:56
  • 6,514
Ищут водолазы: у российской певицы-путинистки пропал муж

Поисковые работы продолжаются.

Российская певица Катя Лель, которая видит инопланетян и утверждает, что встречалась с ними, сообщила о пропаже своего бывшего мужа.

Как пишет «Главред», Игорь Кузнецов пропал без вести во Франции.

«Его друзья стали беспокоиться и позвонили мне. Игорь перестал выходить на связь 13 апреля в 17:00 часов по времени Ниццы. Он поехал во Францию по делу, на встречу со знакомым. Мы с ним не виделись два года с момента развода. С доченькой они общались. Сейчас Игорь объявлен в розыск во Франции, водолазы его ищут, фотографии развешаны. С его родными и друзьями мы находимся на связи, переживаем», — прокомментировала путинистка.

Пока неизвестно, что именно произошло с Кузнецовым. В окружении бизнесмена предполагают, что он мог утонуть. Тем не менее водолазы пока не нашли тела в прибрежных водах. Поисковые работы продолжаются.

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