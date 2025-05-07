Лукашенко переносит парад из-за проблем со здоровьем? 4 7.05.2025, 13:03

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Диктатор не в лучшей форме.

Во вторник, 6 мая, пресс-служба Министерства обороны сообщила, что военный парад на 9 мая в Минске начнется вечером — в 20.30. Но ранее государственные СМИ называли другое время — начало мероприятия планировалось на два часа раньше. «Зеркало» задается вопросом, чем связан перенос парада.

По мнению политолога Александра Класковского, еще одной причиной переноса мероприятия в Минске может быть здоровье Лукашенко. Аналитик «Позірка» напоминает, что в 2023 году на параде в Москве белорусский политик не смог пройти пешком небольшое расстояние от Красной площади до могилы неизвестного солдата. И его были вынуждены подвозить на электрокаре. В тот же день в Минске Лукашенко не произнес свою традиционную речь на возложении венков к монументу Победы. За два года его физическое состояние не улучшилось, уверен Класковский.

— Лукашенко уже не в лучшей форме, и ему нужно больше времени для восстановления после перелета — часок-другой для того, чтобы перевести дыхание и прийти в себя, — считает аналитик. — Кстати, я бы обратил внимание, что в последние дни вообще почти не видно его публичной активности. Видимо, он тоже где-то отдыхает и набирается сил для 9 Мая, потому что в последние годы это стало для него испытанием. А отказаться он не может, потому что боится обидеть «старшего брата».

Александр Класковский обращает внимание, что причины для беспокойства вызвать гнев Путина у Лукашенко действительно есть. Собеседник приводит пример спора политиков о значении георгиевской ленточки, состоявшегося 29 апреля в Волгограде.

— Кремль начал прессинговать его в этом вопросе. И он даже вынужден был оправдываться публично, говорить, что никто в Беларуси ее не запрещает. Хотя до 2020 года вел довольно жесткую линию в этом плане. А чиновники почти открытым текстом настойчиво не рекомендовали на публичных мероприятиях ее использование. Но теперь в этом вопросе Лукашенко юлит и заискивает перед Москвой. Это и перенос парада на вечер, чтобы подольше побыть в российской столице, — симптомы того, как критически возросла его зависимость от Кремля.

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