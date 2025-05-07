Как получить компенсацию из-за попавшего камня в стекло или битума на авто 7.05.2025, 13:16

иллюстративное фото

В Гордорстрое рассказали, куда обращаться белорусам.

Что делать, если автомобиль пострадал из-за ям на дороге или отлетевшего в стекло битумного камушка? Многие белорусы думают, что спорить с дорожными службами — долгий и бессмысленный путь скандалов и мытарств. И они глубоко заблуждаются. По словам представителя «Гордорстрой» Николая Золотухина, за любые повреждения можно получить компенсацию. Важно лишь знать, что делать и куда обращаться. Журналистка Telegraf.news узнала у него четкий алгоритм действий.

Николай Золотухин — заместитель главного инженера-начальник отдела содержания и благоустройства государственного предприятия «Гордорстрой». Опыт работы в сфере дорожного строительства — более 20 лет.

Что делать, если автомобиль пострадал из-за ямы или камня?

Если вы попали в неприятность на дороге из-за дефектов ее покрытия, не спешите расчехлять кошельки и платить за ремонт своими средствами.

Заместитель главного инженера-начальник отдела содержания и благоустройства государственного предприятия «Гордорстрой» Николай Золотухин рассказал, что по закону каждый водитель имеет право обратиться за возмещением ущерба, причиненный его транспорту. Это касается абсолютно любого урона. Вина возлагается на ответственные службы, которые занимаются содержанием данного участка дороги.

— Платили ли дорожные службы компенсации за повреждение машин из-за неотремонтированных дорог? Есть статистика за год?

— Наличие статистических данных маловероятно. Во-первых, потому что не все люди обращаются за возмещением ущерба в коммунальные службы. Во-вторых, организации всегда идут на досудебное решение вопросов, то есть проще разобраться с ситуацией на месте — предприятие возместит реальный ущерб. Но есть нюанс.

Документирование инцидента

«При повреждении машины из-за дефекта дорожного покрытия важно правильно зафиксировать происшествие. Для этого необходимо вызвать сотрудника ГАИ. Для составления протокола — сфотографировать место инцидента. Особенно важно зафиксировать выбоину или иной дефект дорожного покрытия», — объяснил эксперт.

Получить справку от ГАИ

«Данный документ подтвердит наличие дефекта на дороге и его размер. Это принципиально, потому что дефекты дорожного покрытия бывают критичные и некритичные», — предупредил заместитель главного инженера «Гордорстрой».

Обратиться в дорожную службу с предоставлением всех документов.

«Нужно написать заявление и подать претензию в адрес организации о некачественном содержании этого участка. Важно правильно указать все затраты, связанные с ремонтом автомобиля, и приложить копии документов, подтверждающие причиненный реальный ущерб (стоимость работ по ремонту и цена поврежденных элементов автомобиля, но с учетом процента их износа). Это является досудебным урегулированием. Если эксплуатирующая организация не согласна возмещать ущерб, идите спокойно в суд», — порекомендовал Николай Золотухин.

За что могут заплатить дорожные службы?

— За какие повреждения на дороге водители могут рассчитывать на возмещение ущерба?

— За любые. Вот камень отлетел в лобовое стекло, и оно дало трещину — возмещается ущерб. После устройства поверхностной обработки дороги с использованием щебня и битума на поверхности машины видны битумные пятна, которые трудно смыть, но даже за это можно получить компенсацию. Если влетаешь в яму и получаешь повреждение автомобиля, это тоже возмещается.

Но встречаются у нас и недобросовестные люди, которые приезжают уже на поврежденном автомобиле, укладывают рядом кусок битого кирпича или еще что-нибудь и говорят: «Вот, прилетело».

— Как понять: врет или врет? Какие нужны подтверждения?

— Если есть видеорегистратор — это вообще идеально. Но на данные случаи всегда следует вызывать ГАИ, которая полностью зафиксирует обстановку и осмотрит покрытие. А то бывает, что водитель едет по качественному асфальтобетонному покрытию, а потом появляется «кирпич».

Нет видеорегистратора — не беда. Николай Золотухин успокоил, что в таком случае помогут свидетели.

«Если в машину попадает щебень, вы можете остановить любую попутку для подтверждения инцидента, кто его видел. Свидетелями также являются и пассажиры — они тоже очевидцы и участники происшествия», — отметил начальник отдела содержания и благоустройства «Гордорстрой».

— А если это семья или группа людей, заинтересованная в получении дохода?

— Они есть, но таких в Республике Беларусь очень мало. И самое главное, что большинство даже и не обращается за возмещением ущерба. У многих белорусских автовладельцев страхование КАСКО, которое покрывает любой ремонт: крупный и мелкий. Поэтому водителям нет необходимости останавливаться и что-то доказывать.

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