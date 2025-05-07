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Аналитик: Россия боится срыва парада

  • 7.05.2025, 13:19
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Аналитик: Россия боится срыва парада

Поэтому угрожает «Орешником».

Угрозы Кремля ударить по Киеву ракетой «Орешник» связаны с опасениями в Кремле вероятность срыва проведения парада на 9 мая, считает аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

«Кремль очень боится, что им испортят праздник и большой визит Си Цзиньпина в Москву. Они боятся, что он решит изменить планы и вместо этого поедет в Швейцарию, где начинаются консультации между США и Китаем по тарифам. Это действительно определяющее событие сейчас в мире», - сказал он в комментарии «Еспресо».

Эксперт подчеркнул, что Москва и не планирует прекращать огонь на линии фронта даже во время «перемирия», поэтому все ее инициативы связаны только с политическим давлением на Украину.

«Россияне шлют сигналы, чтобы им не портили праздник. С другой стороны, они пытаются нам намекнуть, что если мы не будем проводить этот «марш мертвых» в Киеве и не праздновать вместе с ними, то они нанесут удар по столице ракетой «Орешник», - сказал он и предположил, что если бы в Киеве 9 мая тоже проводили шествие с черно-оранжевыми лентами, то никто бы не угрожал ударом.

«Это давление на Украину, чтобы им не портили праздник и чтобы мы отмечали эти дни так, как хотят россияне. Никакого прекращения огня нет и это скорее политическая акция для россиян, которая предназначена обеспечить спокойное проведение этого их праздника», - добавил он.

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