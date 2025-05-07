«Так вот какие они, белорусские реалии!» 7.05.2025, 13:29

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иллюстративное фото

Правда о «хорошо оплачиваемой работе в Беларуси».

Жена дальнобойщика рассказала сайту Charter97.org, как ее муж вернулся на работу в Беларусь, но буквально через полгода пожалел:

— Мой муж Михаил с десяток лет работал водителем фур в Западной Европе. Работа очень тяжелая, ведь фактически ты не только работаешь, но и живешь в автомобиле. А отсюда и все остальное: питаешься как попало, нет графика сна, что тоже плохо сказывается на здоровье, месяц, а то и два не видишь семью.

Одним словом, работа тяжелая. Но для белорусов и высокооплачиваемая. Имея опыт работы, муж имел за день работы 100 евро. И, соответственно, домой приезжал с зарплатой, за которую мог позволить нам жить с наслаждением. Да и себя две недели порадует. А потом снова возвращался к своим нескончаемым дорожным маршрутам.

За 10 лет устал, начал жаловаться, мол, платят мало, выжимают все соки, относятся к белорусам с презрением. И вот настало то время, когда работодатель отказался сотрудничать с белорусами.

Муж мой вздохнул с облегчением. Ведь сам не уволился бы — большие деньги держали. А так будто решение за него приняли, и он, вдохновенный, вернулся домой. Долго, правда, отдыхать не пришлось, так как позвали его как специалиста, который может ремонтировать автомобили и различное оборудование, на частный заводик.

Деньги пообещали для Беларуси сносные — 3 — 3, 5 тысячи рублей. Подписал мой Михаил контракт и взялся за работу.

Выяснилось, что работает он не по 8 часов, а по 10-12, за которые никто ничего не доплачивает. Ни спецодежды, ни даже перчаток для рук, которые постоянно в машинных маслах, ничего.

А потом еще и начались разъезды: в понедельник выезжает, в пятницу возвращается. И это все за тот же фиксированный тариф. Начали сотрудники выражать свое недовольство. Но ответ у нанимателя только один: не нравится – на выход. Таким образом, ситуация стала ужасно нервная. Терпел муж такое презрительное отношение только полгода.

А на днях шепнул мне на ушко: «Анна, извини, я нашел возможность снова работать на фургоне, готовлю документы!»

Так вот они, белорусские реалии! Кажется, что можно же работать, но атмосфера настолько нездоровая, что через полгода Михаил адскую работу на фургоне начал вспоминать с теплотой и уважением.

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