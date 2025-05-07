NYT: Польша предлагает Европе новый подход к безопасности 7.05.2025, 13:40

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Варшава усиливает оборону и продвигает идею самостоятельной защиты ЕС.

Польша, исторически одна из самых проамериканских стран Европы, сегодня все громче требует, чтобы Европа сама отвечала за свою безопасность. Причины тревоги — возможный отказ США от гарантий НАТО, агрессия Путина и война в соседней Украине, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

С 1999 года Польша входит в НАТО и принимает около 10 тысяч американских военных. Но с возвращением президента США Дональда Трампа в центр американской политики и его угрозами отказаться от поддержки Европы, Варшава опасается повторения истории — остаться наедине с агрессивным соседом.

Премьер-министр Польши Дональд Туск уже заявил, что Европа «была бы в большей безопасности, если бы у нее было свое ядерное оружие». Это прозвучало как сигнал: Варшава больше не верит в непоколебимость американского «ядерного зонтика».

Польша уже тратит 4,5% ВВП на оборону — больше, чем любая другая крупная страна ЕС, и стремится к 5%, как требует Трамп. Она усиливает военную инфраструктуру, продвигает массовое обучение граждан по гражданской обороне и строит коалицию государств.

По словам Михала Барановского, ведущего специалиста по стратегии оборонной промышленности в министерстве экономического развития и технологий Польши, в число вероятных участников входят Польша, Франция, Великобритания, Италия, страны Северной и Балтийской Европы, которые также географически близки к России, и, что особенно важно, крупнейшая экономика Европы — Германия. (Новый канцлер Германии https://charter97.org/ru/news/2025/5/7/639721/), Фридрих Мерц, планирует посетить Польшу сразу после своего первого зарубежного визита во Францию.

На фоне растущего беспокойства, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предостерег: «Европа не обязана быть такой же сильной, как США. Нам нужно лишь быть сильнее России».

Поляки едины в одном — безопасности. «Мы больше никогда не будем жить в серой зоне», — сказал Михал Барановский. И призвал: «Европе пора взрослеть и брать ответственность на себя».

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