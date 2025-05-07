«Ситуация остается угрожающей» 7.05.2025, 13:51

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Российские военные учения в Беларуси могут представлять потенциальную угрозу для Украины и Европы.

В сентябре этого года Россия вместе с Беларусью планируют провести совместные стратегические учения Запад-2025. Заявленной целью этих маневров является повышение обороноспособности, отработка оперативного взаимодействия между вооруженными силами двух стран и тестирование современных систем командования и связи.

Украина видит в них новую опасность, ведь последние такие маневры, проведенные совместно с Беларусью в 2021 году с участием около 200 тысяч военнослужащих, позже были расценены экспертами как часть подготовки Москвы к полномасштабному вторжению. Что стоит за маневрами 2025 года – разбирался korrespondent.net.

Ударные подразделения

Каждые четыре года Россия проводит свои военные учения Запад. В этом году во время военных маневров планируются различные сценарии боевых действий, в частности возможные ситуации, возникающие в современных условиях напряженности между государствами так называемого Западного блока и странами, входящими в зону влияния РФ и Беларуси.

По информации украинских военных, подготовительные работы к учениям уже ведутся на территории Беларуси. Мобилизуются значительные контингенты, разворачивают современную технику и ударные подразделения.

Маневры также включат тренировки сил быстрого реагирования, разведки и логистических служб. Официально будут задействованы 13 тысяч военнослужащих.

На этапе подготовки особое внимание уделяется отработке не только стандартных оборонительных и наступательных операций, но и проверке систем координации действий и взаимодействия командования в условиях быстротечных сценариев – что типично для современной войны.

Активная фаза учений запланирована в период с 12 по 16 сентября 2025 года.

Снова прикрытие?

Как считают украинские эксперты и военные, эти учения могут служить прикрытием для создания ударного группирования для вторжения в Украину или имитации захвата территорий Польши или стран Балтии. Также Россия может использовать эти маневры для новой волны агрессии с территории Беларуси.

«Посмотрите на Беларусь – этим летом Россия готовит там что-то, прикрываясь военными учениями. Именно так обычно начинаются её новые атаки. Но куда на этот раз? Я не знаю. Украина? Литва? Польша? Не дай бог! Но мы все должны быть готовы. Все наши институты открыты к сотрудничеству», – комментировал ситуацию президент Владимир Зеленский.

На сегодняшний день ударных группировок на границе с Беларусью не зафиксировано, но ситуация остается угрожающей. Украинская разведка внимательно следит за перемещением российских подразделений на территории Беларуси.

«Хотя это направление остаётся для нас угрожающим, ни одно российское группирование ещё не сформировалось и не формируется вблизи нашей границы с белорусской стороны. Однако учения, объявленные Беларусью и Россией, некоторые из которых пройдут на белорусской территории и могут привлекать российские подразделения, представляют риск для Украины, и уровень угрозы в этот период будет расти», – сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Пограничная служба заверяет, что Украина будет заранее информирована о любых перемещениях российских войск в Беларусь.

«НАТО сильнее России»

Кроме Украины, за маневрами россиян и белорусов наблюдает Польша. Варшава официально заявила, что ее настораживают учения в Беларуси.

Министерство обороны Польши объявило, что страна и её союзники отреагируют «надлежащим образом» на будущие совместные российско-белорусские военные учения в Беларуси. Этот ответ включит «большие польские и натовские учения в Польше».

«Давайте также помнить, что в прошлом году мы провели крупнейшие в истории учения НАТО, в которых приняли участие около 100 тысяч солдат», – сказал заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

«НАТО сильнее России», – добавил он.

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