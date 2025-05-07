Один из лучших футболистов мира повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов 1 7.05.2025, 13:59

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Рафинья

Отличился вингер «Барселоны» Рафинья.

Вингер «Барселоны» Рафинья отличился голом в ответном полуфинале Лиги чемпионов против «Интера».

Как сообщает Squawka, бразильский футболист повторил рекорд по количеству результативных действий в одном розыгрыше Лиги чемпионов.

Рафинья набрал 21 балл по системе гол + пас (13+8). Это стало повторением достижения Криштиану Роналду, который в составе Реала в сезоне-2013/14 набрал 21 балл (17+4).

В текущем сезоне Рафинья провел 53 матча за «сине-гранатовых», в которых забил 32 гола и сделал 25 голевых передач.

«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, проиграв «Интеру» в дополнительное время — 3:4. Победный гол миланцев забил Фраттези.

Raphinha has equalled Cristiano Ronaldo’s record for the most goal involvements in a single Champions League campaign in the competition’s history.



Cristiano Ronaldo 13/14

◎ 11 games

◎ 17 goals

◎ 4 assists



Raphinha 24/25

◉ 14 games

◉ 13 goals

◉ 8 assists



Incredible. 👏 pic.twitter.com/bGiFWu9Ka0 — Squawka (@Squawka) May 6, 2025

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