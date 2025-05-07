Один из лучших футболистов мира повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов

Один из лучших футболистов мира повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов1
- 7.05.2025, 13:59
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Отличился вингер «Барселоны» Рафинья.
Вингер «Барселоны» Рафинья отличился голом в ответном полуфинале Лиги чемпионов против «Интера».
Как сообщает Squawka, бразильский футболист повторил рекорд по количеству результативных действий в одном розыгрыше Лиги чемпионов.
Рафинья набрал 21 балл по системе гол + пас (13+8). Это стало повторением достижения Криштиану Роналду, который в составе Реала в сезоне-2013/14 набрал 21 балл (17+4).
В текущем сезоне Рафинья провел 53 матча за «сине-гранатовых», в которых забил 32 гола и сделал 25 голевых передач.
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, проиграв «Интеру» в дополнительное время — 3:4. Победный гол миланцев забил Фраттези.
Raphinha has equalled Cristiano Ronaldo’s record for the most goal involvements in a single Champions League campaign in the competition’s history.— Squawka (@Squawka) May 6, 2025
Cristiano Ronaldo 13/14
◎ 11 games
◎ 17 goals
◎ 4 assists
Raphinha 24/25
◉ 14 games
◉ 13 goals
◉ 8 assists
Incredible. 👏 pic.twitter.com/bGiFWu9Ka0