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Один из лучших футболистов мира повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов

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  • 7.05.2025, 13:59
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Один из лучших футболистов мира повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов
Рафинья

Отличился вингер «Барселоны» Рафинья.

Вингер «Барселоны» Рафинья отличился голом в ответном полуфинале Лиги чемпионов против «Интера».

Как сообщает Squawka, бразильский футболист повторил рекорд по количеству результативных действий в одном розыгрыше Лиги чемпионов.

Рафинья набрал 21 балл по системе гол + пас (13+8). Это стало повторением достижения Криштиану Роналду, который в составе Реала в сезоне-2013/14 набрал 21 балл (17+4).

В текущем сезоне Рафинья провел 53 матча за «сине-гранатовых», в которых забил 32 гола и сделал 25 голевых передач.

«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, проиграв «Интеру» в дополнительное время — 3:4. Победный гол миланцев забил Фраттези.

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