«Отличная, но стоит как крыло боинга» 8 7.05.2025, 14:03

3,774

В магазины Беларуси завезли молодую картошку.

Пока белорусы обсуждали, что стало с картошкой, в магазины завезли уже новый урожай. Пока импортный, и цены «не для всех», пишет Onliner.

Эту картошку импортируют из Израиля. Сейчас она стоит 8,19 рубля за килограмм, ее фасуют по 2,4—2,5 кг, то есть в доставке пакет потянет примерно на 20 рублей.

В комментариях отзывы противоречивые. Кто-то хвалит внешний вид картошки, другие пишут о странном привкусе. Но цена на новый урожай пока смущает. «Стоит как крыло боинга», — написала одна из покупательниц.

Как правило, молодую картошку также привозят из Египта и Азербайджана, она в прошлые годы была дешевле израильской, так что надо немного подождать.

А что с белорусской?

Пока на полках урожай прошлого года, цены разные — от регулируемых государством рубля с небольшим до 6,64 рубля за килограмм мытых клубней.

Такие цены на мытую картошку в магазинах обнаружила читательница портала.

В Минсельхозпроде обещают, что картошки до нового урожая хватит: в магазинах будут продавать остатки из стабфондов и излишки семенного картофеля необходимой калибровки. В ведомстве подсчитали, что торговым сетям надо 2,1 тысячи тонн картошки, а области готовы отгрузить 2,4 тысячи тонн.

Министерство приводит такие цифры: в 2024 году сельхозорганизации и фермеры вырастили 758,3 тысячи тонн картофеля, из них 48 тысяч тонн заложили в стабфонды. Но фактически в торговые сети завезли 78,3 тысячи тонн картофеля. На начало мая в стабфондах было 5,9 тысячи тонн.

С учетом спроса на картошку в регионах увеличат площади ее посадки на 3 тыс. га — до 19,7 тыс. га, отметили в Минсельхозпроде.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com