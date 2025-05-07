Белорусский рубль ищет приключения 7.05.2025, 14:11

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По скользкой дорожке рецессии.

В начале этого года российская экономика, после двух с лишним лет чудес, впервые пошла вниз. Правда, снижение было символическим и пока в течение только одного квартала. Так что о рецессии говорить еще рано. Зато экономика Беларуси росла так, что правительство само себе удивлялось. Но рост на фоне российского падения грозит белорусской стабильности разнообразными неприятностями. Экономики Беларуси и России слишком тесно связаны, чтобы белорусские власти могли позволить себе свой собственный уникальный путь, пишет planbmedia.io.

По скользкой дорожке рецессии

По оценке аналитиков Райфайзенбанка ВВП России в первом квартале снизился на 0,3 процента по сравнению с последним кварталом прошлого года. Хотя и в конце прошлого года рост российской экономики был на грани стагнации и составил всего 1,3 процента.

«Квартальное падение фиксируется впервые со второго квартала 2022 года… В итоге сигналов перехода экономики к мягкой посадке становится все больше», — говорится в обзоре.

Сигналов на самом деле уже так много, что их не получается игнорировать даже у российских властей. Даже если бы российским властям этого хотелось. Потому что гражданский сектор российской экономики в рецессию уже скатился. По оценкам близких к властям аналитиков ЦМАКП гражданский сектор российской экономики с начала года падал в среднем на 0,8 процента.

Падало производство гражданских машин, станков, стройматериалов и даже полезных ископаемых, которыми так славится экономика России. Так что производство ракет и снарядов уже не спасало. Темп роста российской промышленности упал в пять раз.

А тут еще и цены на нефть упали так, что дефицит российского бюджета пришлось увеличить в три раза. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков правда гордо сказал, что «национальные интересы России выше любых цен на нефть». Но российская экономика может с этим не согласиться. У СССР тоже были национальные интересы, но с падением цен на нефть их пришлось серьезно откорректировать.

Своим путем

Другое дело белорусская экономика. Белорусским властям давно не до законов и экономические законы – не исключение. Поэтому в первом квартале белорусская экономика росла выше прогнозов, удивляя даже видавших виды белорусских чиновников.

«Старт пока неплохой. На 0,4 (процентных пункта) опережение прогнозного графика», — сказал в недавнем интервью белорусскому телевидению замминистра экономики Андрей Картун.

Причем белорусская экономика росла, пока беларуский экспорт падал. И падал не только в Россию, где снижение спроса было естественным следствием начинающегося экономического спада. На рынках дальней дуги, на освоение которых белорусские власти потратили столько усилий, белорусский экспорт упал почти на 12 процентов.

Так что белорусская экономика росла в основном внутрь самой себя. Главным драйвером экономического роста стало строительство. А строительный бум был следствием новой экономической политики: стимулирования роста за счет увеличения расходов.

Которая, на самом деле является очень старой экономической политикой. Этой политики белорусские власти придерживались еще во времена Петра Прокоповича с неизменно повторяющимся результатом. Но, видимо, белорусскому рублю не хватает в жизни приключений, раз чиновники решили снова попробовать.

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