Кремль прокомментировал возможную отставку Кадырова
- 7.05.2025, 14:21
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Чеченский диктатор просит его уволить.
Российский диктатор Владимир Путин в среду, 7 мая, собирается провести встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет российское пропагандистское агентство «Интерфакс».
По словам Пескова, Кадыров примет участие в расширенных международных встречах с некоторыми иностранными делегациями, которые прибудут в Москву для участия в параде на 9 мая.
6 мая чеченский диктатор Рамзан Кадыров заявил, что попросил Путина уволить его с должности. По данным росСМИ, Кадыров уже делал аналогичные заявления в 2022, 2017 и 2016 годах. Тогда его инициативы не поддержали.
До этого «Новая газета Европа» писала, что Кадыров готовит смену власти в Чечне и назначил преемником своего несовершеннолетнего сына Адама.
В 2024 году издание сообщало, что Кадыров более пяти лет страдает болезнью, смертность от которой достигает 80%, — некрозом поджелудочной железы. Журналисты считают, что его болезнь прогрессирует. Хотя Кадыров и пытается скрыть ухудшение состояния повышенной медийной активностью, в последние месяцы он все чаще надолго исчезает из публичного пространства.