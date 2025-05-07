Белорусским фехтовальщикам разрешили участие в международных турнирах 1 7.05.2025, 14:26

Фото: fencing.by

Но только в нейтральном статусе.

Международная федерация фехтования (FIE) сняла санкции со спортсменов из Беларуси и России и позволила им участвовать в командных соревнованиях под своей эгидой.

Однако спортсмены должны иметь нейтральный статус, отмечает пресс-служба Федерации. Выступать они могут под флагом FIE уже в этом году.

В 2023 году Международная федерация фехтования запретила выступления всех белорусских и российских спортсменов и официальных лиц. Членство белорусской и российской федераций фехтования в FIE было приостановлено.

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