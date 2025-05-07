Белорусским фехтовальщикам разрешили участие в международных турнирах

Белорусским фехтовальщикам разрешили участие в международных турнирах1
- 7.05.2025, 14:26
Но только в нейтральном статусе.
Международная федерация фехтования (FIE) сняла санкции со спортсменов из Беларуси и России и позволила им участвовать в командных соревнованиях под своей эгидой.
Однако спортсмены должны иметь нейтральный статус, отмечает пресс-служба Федерации. Выступать они могут под флагом FIE уже в этом году.
В 2023 году Международная федерация фехтования запретила выступления всех белорусских и российских спортсменов и официальных лиц. Членство белорусской и российской федераций фехтования в FIE было приостановлено.