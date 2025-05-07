Кардиналы в Ватикане начали процесс избрания нового Папы Римского 7.05.2025, 14:29

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Стартовал конклав.

Около 130 кардиналов Римско-католической церкви начали в среду, 7 мая, процесс избрания нового Папы Римского — конклав. Его первый день, в основном, отводится под различные религиозные и подготовительные церемонии, сообщает «Радио Свобода».

Кардиналы заседают и голосуют, тайно и закрывшись от мира, в расписанной фресками Сикстинской капелле Ватикана. Любой, кто нарушает секретность, автоматически отлучается от церкви. Верующие смогут узнать, избран ли новый Папа, по дыму, который после каждого раунда идёт из специально установленного дымохода: черный дым означает, что Папу не избрали, белый — новый Папа избран.

Избрание уже сегодня возможно, но маловероятно. В первый день конклава обычно проходит только один раунд голосования. Конклавы, на которых были избраны предыдущие понтифики — Франциск, Бенедикт XVI и Иоанн Павел II — длились по два-три дня. Самый длинный конклав продолжался почти три года. Это было во второй половине XIII века.

Формально Папой может быть избран абсолютно любой католик-мужчина, но с XIV века на пост избирались только кардиналы.

Папа Римский Франциск умер 21 апреля, в пасхальный понедельник. Понтифику было 88 лет. Последние месяцы перед смертью он проходил лечение от воспаления лёгких и вызванных этим осложнений. Франциска, по его завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Его предшественников последние сто лет хоронили в гротах Ватикана.

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