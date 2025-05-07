Кинотеатр в Минске объявил скидку 50% на все билеты в честь открытия 1 7.05.2025, 14:48

Только на один день.

Обновлённый после реконструкции столичный кинотеатр «Москва» должен открыть свои двери для посетителей уже 7 мая. В день торжественного открытия будет действовать праздничная скидка — 50% на все билеты, сообщили в УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома.

Сегодня там можно посмотреть фэнтези «Очи», боевики «Minecraft в кино» и «Расплата 2», а также комедию «Бес попутал». Стоимость билета составляет 6,5 рубля.

Реконструкция знакового для Минска здания, построенного по индивидуальному проекту после Олимпиады-80, началась в 2023 году. Как подчёркивал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников, основной задачей было обновить «начинку», сохранив при этом аутентичность строения и сделав кинотеатр новой точкой притяжения для горожан.

В ходе работ была заменена кровля, усилены конструкции, обновлён фасад, который обрамили керамогранитом, имитирующим мрамор.

Основные изменения коснулись внутреннего пространства, сообщило госагентство «Минск-Новости». Вместо двух залов теперь будут работать четыре: два малых на 48 мест каждый, и по одному на 654 и 233 места. Их оснастили современными проекторами, звуковыми системами и удобными креслами. Предусмотрены также специальные подъёмники для людей с ограниченными возможностями.

Кроме кинозалов, в обновлённой «Москве» появятся кофейня и коворкинг-пространство для встреч и совместной работы молодёжи.

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