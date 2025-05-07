The Guardian: Экономика Украины оказалась крепче, чем у России 7.05.2025, 14:50

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Прочность РФ — иллюзия.

На фоне разрушений и потерь, Украина сумела выстроить удивительно стойкую экономику. Государство не только не развалилось — оно усилило свою налоговую систему, развернуло оборонную промышленность и поддерживает спрос в гражданском секторе через выплаты военным и инфраструктурные расходы, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

«Экономика воюющей страны выглядит стабильнее, чем у агрессора», — пишут западные аналитики. Россия, вопреки ожиданиям, не рухнула под санкциями, но ее прочность — иллюзия: страна живет за счет экспорта нефти и газа, а глобальное падение спроса на сырье грозит подорвать ее основу.

Тем временем Киев обеспечил себе поддержку Запада до 2027 года. Сделка по природным ресурсам на деле стала дипломатическим успехом Киева. Она зафиксировала признание США России как агрессора, а также включила обязательство пересмотра условий в интересах евроинтеграции. Формально американская сторона получила право совместного управления, но без требования прямых финансовых вложений. При этом украинская доля прибыли остается значительной, а фонд создает возможность привлечения масштабных инвестиций в стратегические отрасли.

«Это больше, чем бизнес — это политический якорь США в украинском лагере», — подчеркивают в Киеве. Сделка — не о слабости, а о дальновидности. Украина получает не только деньги, но и долгосрочные гарантии внимания, поддержки и участия союзников в восстановлении страны.

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