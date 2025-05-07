Как правильно подготовить дачу к продаже? 7.05.2025, 15:11

Май считается самым горячим месяцем по количеству сделок по загородной недвижимости.

Дачный сезон набирает обороты. И не секрет, что именно май считается самым горячим месяцем по количеству сделок по загородной недвижимости. О том, как грамотно подготовить дачный домик к продаже, Realt рассказала практикующий хоумстейджер Елена Козловская.

Начало теплого сезона — наилучшее время для продажи дачи. Но с чего начать? Надо ли делать ремонт, увозить мебель, или можно продавать дом как есть?

— Если вы не планируете покупать другую дачу, то распродавать все имущество под ноль или вывозить все вещи не нужно. Как показывает практика, сегодня потенциальный покупатель все чаще ищет варианты из разряда «заезжай и живи». Поэтому просто проведите дехламизацию и деперсонализацию дачи (вывезите оттуда все лишнее и личное), обязательно сделайте уборку и помойте окна. Затем приведите в порядок участок: покосите траву, соберите прошлогоднюю листву, обновите грядки при их наличии, подлатайте забор, — говорит Елена Козловская.

Определяемся: шашлычники или огородники?

Следующий шаг — подготовка объекта под определенную целевую аудиторию. Как объясняет Елена, главное определить, кто те люди, у которых ваша дача может вызвать интерес:

— Дачники делятся на две категории: огородники и шашлычники. Отталкиваясь от этого, выстраиваем всю последующую концепцию подготовки.

Начнем с огородников. Это — люди возраста 50+, женщины или женатые пары, у которых дети выросли. Они живут в городе, по будням работают, а на выходных им необходим свежий воздух и чем-то занять свои руки.

Для данной категории важен участок, домик с минимальными удобствами, сарайчик для хранения инвентаря и вода (сезонная в СТ, скважина или колонка). Также в большинстве случаев важную роль играет возможность добраться до дачи на электричке или автобусе.

Как же подготовить участок для данной категории покупателей? Хоумстейджер говорит, что все должно выглядеть так, чтобы уже завтра сюда можно было приехать с саженцами:

— То есть, должна быть подготовлена земля, бочка для воды, обозначены грядки, не должно быть следов прошлогодней растительности.

Вторая категория покупателей дач — шашлычники. Это — те люди, которые на даче предпочитают отдыхать, а не работать. В этом случае продавцу нужно уделить самое пристальное внимание придомовой территории — беседке, бане, террасе. А вот участок во время подготовки к продаже достаточно просто покосить:

— Если мы понимаем, что дача может заинтересовать шашлычников, то наша задача — подготовить ее к тому, чтобы люди сразу же после сделки смогли приехать сюда с маринованным мясом. Именно это они должны почувствовать, приехав на просмотр.

Елена советует обустроить мангальную зону (мангал, шампура, импровизированная поленница). Добавить уюта в беседку: положить пледы и подушки, сервировать стол. На террасу стоит выставить лежаки и зонты. В баню положить свежие веники и красивый ковшик.

Немаловажным фактором для удачной сделки является и рыночная стоимость:

— Чтобы ее правильно определить, можно обратиться в агентство недвижимости. Если хотите попробовать реализовать дом самостоятельно, то проведите мониторинг конкурентных предложений: выберите похожие дома/участки, оцените расстояние от города плюс/минус 10 км, густонаселенность местности, доступность транспорта, инфраструктуру рядом. Конечно, учитывайте техническое состояние постройки и ограждения.

Эксперт подчеркивает, что подготовленная дача однозначно продастся быстрее, нежели та, где людям придется целое лето разгребать следы жизни прошлых хозяев.

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