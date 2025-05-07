Politico: Новая глава для Германии и Европы1
- 7.05.2025, 15:16
Фридрих Мерц вселяет надежду.
Президент Украины Владимир Зеленский, лидер европейского фронта и противостояния России, озвучил надежды миллионов, поздравляя Фридриха Мерца с тем, что тот все-таки смог занять пост канцлера Германии — пусть и лишь со второй попытки, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
«Мы искренне надеемся, что Германия станет еще сильнее, — заявил президент Украины, — и что мы увидим больше немецкого лидерства в европейских и трансатлантических делах».
Европа по-прежнему ждет, когда Берлин вновь возьмет на себя роль настоящего лидера.
Несмотря на это, политологи уверены, что Германия вступила в новый этап.
«Политический ущерб уже нанесен», — признала историк Катя Хойер, указывая на трещины в политической системе. Но это лишь временные трудности, которые могут стать катализатором изменений. Важно, что страна продолжает двигаться вперед, несмотря на вызовы.
Да, Германия столкнулась с определенными трудностями в последние годы, но новое руководство обещает конструктивные изменения. Мерц, несмотря на импульсивность, не чужд решениям, способным привести к укреплению Германии на мировой арене.
«Надежда на Германию как якорь стабильности остается», — отметил эксперт Яна Пугльерин. Время покажет, как Германия будет справляться с внешними угрозами и внутренними вызовами, но шанс на восстановление ее лидерства в Европе остается.