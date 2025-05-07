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BBC: В небольшом британском городке произошла настоящая революция

  • 7.05.2025, 15:28
BBC: В небольшом британском городке произошла настоящая революция

Все началось с письма директоров местных школ.

В Сент-Олбансе, тихом городке недалеко от Лондона, произошла настоящая революция: учителя и родители объявили бой смартфонам у детей младше 14 лет, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Все началось с письма директоров местных школ, в котором они просили семьи отложить покупку гаджетов: «Смартфоны крадут детство». Это стало ответом на все более опасные тенденции — рост тревожности, проблемы с вниманием, кибербуллинг и даже случаи, требующие вмешательства полиции из-за распространения неприемлемого контента среди детей.

Вдохновившись книгой Джонатана Хайдта «Тревожное поколение» (The Anxious Generation), педагоги подняли вопрос ребром: стоит ли жертвовать психическим здоровьем детей ради технологического комфорта?

Результат оказался поразительным: за год доля учеников с телефонами в выпускных классах снизилась с 75% до 12%. Родители стали задумываться и о собственном «залипании» в гаджеты. Однако не все однозначно: некоторые семьи, особенно с нестандартным графиком работы, считают телефон необходимостью для безопасности ребенка.

Сторонники инициативы говорят: это не отказ от технологий, а попытка дать детям время быть детьми. Но критики предупреждают — слишком строгий подход может обернуться изоляцией и проблемами в социализации.

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