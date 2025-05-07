«Вроде и «отшили», но как мастерски и с огоньком!» 5 7.05.2025, 15:36

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В могилевском автобусе заметили оригинальную надпись.

На суровый юмор могилевских водителей автобуса № 7 обратил внимание подписчик mogilev.online.

В надписи «Талоны во время движения у водителя не продаются» нет ничего удивительного, но далее следует «пояснительная записка» в стихах, которая описывает алгоритм действий сознательного пассажира текст на стекле у водителя.

«Стоишь на остановке, ворон считаешь,

Идешь к „Табакерке“, талон покупаешь,

Заходишь в автобус, его пробиваешь,

В чем суть данных строк не понимаешь,

А суть тут проста — сэкономил пятак,

И водителя не отвлекаешь!!!»

«Вроде и «отшили», но как мастерски и с огоньком!», — пишет издание.

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