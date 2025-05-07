закрыть
7 мая 2025, среда, 17:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Вроде и «отшили», но как мастерски и с огоньком!»

5
  • 7.05.2025, 15:36
  • 5,786
«Вроде и «отшили», но как мастерски и с огоньком!»

В могилевском автобусе заметили оригинальную надпись.

На суровый юмор могилевских водителей автобуса № 7 обратил внимание подписчик mogilev.online.

В надписи «Талоны во время движения у водителя не продаются» нет ничего удивительного, но далее следует «пояснительная записка» в стихах, которая описывает алгоритм действий сознательного пассажира текст на стекле у водителя.

«Стоишь на остановке, ворон считаешь,

Идешь к „Табакерке“, талон покупаешь,

Заходишь в автобус, его пробиваешь,

В чем суть данных строк не понимаешь,

А суть тут проста — сэкономил пятак,

И водителя не отвлекаешь!!!»

«Вроде и «отшили», но как мастерски и с огоньком!», — пишет издание.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ситуация напоминает коллапс
Ситуация напоминает коллапс Борислав Береза
Россия готовится к длительной войне с помощью режима Лукашенко
Россия готовится к длительной войне с помощью режима Лукашенко Максим Плешко
Первый звоночек
Первый звоночек Леонид Невзлин
В Кремле растерялись
В Кремле растерялись Владислав Иноземцев