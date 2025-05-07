«Вроде и «отшили», но как мастерски и с огоньком!»5
- 7.05.2025, 15:36
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В могилевском автобусе заметили оригинальную надпись.
На суровый юмор могилевских водителей автобуса № 7 обратил внимание подписчик mogilev.online.
В надписи «Талоны во время движения у водителя не продаются» нет ничего удивительного, но далее следует «пояснительная записка» в стихах, которая описывает алгоритм действий сознательного пассажира текст на стекле у водителя.
«Стоишь на остановке, ворон считаешь,
Идешь к „Табакерке“, талон покупаешь,
Заходишь в автобус, его пробиваешь,
В чем суть данных строк не понимаешь,
А суть тут проста — сэкономил пятак,
И водителя не отвлекаешь!!!»
«Вроде и «отшили», но как мастерски и с огоньком!», — пишет издание.