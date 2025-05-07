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ГАИ начнет закрывать автошколы за плохие результаты учеников

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  • 7.05.2025, 15:48
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ГАИ начнет закрывать автошколы за плохие результаты учеников

Учебные центры систематически «штампуют» неподготовленных водителей.

На совещании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения обсудили уровень подготовки будущих водителей. Заместитель премьер-министра Анатолий Сивак и начальник ГАИ МВД Виктор Ротченков пришли к выводу: автошколы не справляются.

По данным ГАИ, только треть кандидатов успешно сдают практический экзамен с первой попытки. Остальные два-три раза приезжают на автодром, прежде чем получить права. «Это значит, что выпускники автошкол не готовы к реальной дорожной обстановке», — констатировал Ротченков, которого цитирует газета «На страже».

Что предлагают в МВД:

вводить чёткие критерии для оценки работы автошкол;

лишать сертификатов соответствия те учебные центры, которые систематически «штампуют» неподготовленных водителей;

увеличить количество часов практического вождения;

внедрять современные тренажёры и симуляторы в учебный процесс.

Конкретные предложения по реформе подготовки должны поступить до конца третьего квартала текущего года.

В Беларуси ежегодно фиксируют сотни ДТП по вине водителей со стажем менее двух лет. МВД уверено: повышение стандартов обучения поможет сократить эту статистику.

Тема подготовки водителей поднималась и ранее. В 2023 году МВД уже усиливало контроль за работой автошкол, а ГАИ начала публиковать рейтинг учебных центров по итогам сдачи экзаменов.

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