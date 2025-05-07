Выпускавший легендарные лыжи «Телеханы» завод продают на аукционе

Выпускавший легендарные лыжи «Телеханы» завод продают на аукционе3
- 7.05.2025, 16:00
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Лот включает производственные помещения и оборудование.
Телеханский завод столярных изделий на Брестчине, некогда известный во всем СССР своими лыжами, выставлен на аукцион.
При этом аукцион - понижающий. Если начальную цену установили на уровне 2 млн 80 тыс. рублей, то при отсутствии ставок на повышение она будет постепенно уменьшаться, пока не дойдет до 1 млн 664 тыс. Однако для таких торгов требуется от двух участников, делающих поочередные ставки, повышающие цену. Если будет только один - ему предложат лот за начальную цену плюс 5% плюс дополнительные платежи.
Лот включает цеха и другие производственные помещения различной специализации, а также оборудование.
Электронный аукцион будет проводиться на площадке «БелТорги» 26 мая, с 11.00 до 16.00. Заявки принимают по 23 мая.