Foreign Policy: Изберет ли Конклав американского Папу? 3 7.05.2025, 16:03

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Фото: Getty Images

Некоторые кардиналы призывают выбрать Папу из США как противовес влиянию Трампа.

Сегодня двери Сикстинской капеллы вновь захлопнулись: начинается Конклав — тайный выбор нового главы католической церкви, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org). Но за молитвами и голосованиями скрывается вопрос, который еще недавно казался немыслимым: готов ли Ватикан к американскому папе?

На фоне геополитических сдвигов и растущей изоляционистской политики США, часть кардиналов ищет фигуру, способную вернуть Америку к диалогу и многостороннему подходу. Как выразился кардинал Пьетро Паролин, «нынешняя внешняя политика США сильно отличается от привычной, особенно для Запада».

Идея папы-американца долго считалась ересью. Еще в 1899 году Папа Лев XIII предостерегал от «американизма» — духа чрезмерной свободы и индивидуализма. А в 2022 году кардинал Роберт Макэлрой прямо заявил: «Я против того, чтобы американец стал папой». Причина? США и так имеют слишком много власти в мире.

Но времена меняются. Главными кандидатами называют кардиналов Роберта Превоста и Джозефа Тобина — оба американцы по паспорту, но не по духу. Превост, уроженец Чикаго, большую часть жизни провел в Перу и Италии, а теперь возглавляет ключевой отдел Ватикана по назначению епископов. Его фраза: «Епископ — не маленький принц, а пастырь, страдающий вместе со своей паствой» — стала знаковой в Риме.

Эти американцы — не воплощение Трампа, а его противоположность. Они ближе к народу, говорят на нескольких языках и знают мир вне США.

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