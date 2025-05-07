Лукашенко помиловал 42 политзаключенных 6 7.05.2025, 16:08

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18 женщин и 24 мужчины.

Александр Лукашенко помиловал 42 человек, осужденных за «преступления экстремистской направленности». Как сообщили в пресс-службе диктатора, решение о помиловании принято «в преддверии празднования Дня Победы».

Среди помилованных 18 женщин и 24 мужчины. Из них 13 имеют хронические заболевания, один — инвалидность. У 24 осужденных есть несовершеннолетние дети, двое — многодетные. Десять лиц старше 50 лет, один достиг пенсионного возраста.

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