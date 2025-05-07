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Космос-482: Гость из 1972-го возвращается на Землю

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  • 7.05.2025, 16:15
  • 2,514
Космос-482: Гость из 1972-го возвращается на Землю

Он пережил десятилетия на орбите, и может успешно приземлиться на Землю.

Спустя 53 года на орбиту снова обратился взгляд — советский венерианский зонд Космос-482, запущенный в 1972 году, в ближайшие дни может войти в атмосферу Земли и не сгореть, пишет издание Science Alert (перевод — сайт Charter97.org).

Изначально предназначенный для изучения Венеры, зонд не смог покинуть орбиту из-за ошибки в таймере ракеты. В то время как его «близнец» Венера-8 успешно приземлился на поверхности «адской планеты», Космос-482 остался вращаться вокруг Земли, став самым долговечным артефактом советской венерианской программы.

Теперь внимание ученых приковано к 465-килограммовому титановому модулю — его корпус рассчитан на экстремальные условия Венеры: давление в 90 раз выше земного и температура +470 °C. Это значит, что он может не сгореть при вхождении в атмосферу.

«Это не просто космический мусор, это капсула из прошлого, созданная пережить ад», — говорят эксперты.

Предполагаемая дата падения — 10 мая. Возможно, зонд действительно упадет, а возможно, его снова ждет только пустота космоса. А тем временем, где-то на Венере, аппарат Венера-8 по-прежнему молча ждет свою сестру.

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