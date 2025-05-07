Контратаки ВСУ сломали планы россиян 7.05.2025, 16:28

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Оккупантам приходится менять тактику.

Российские оккупационные войска с зимы готовились к уличным боям против Вооруженных сил Украины в городе Покровск Донецкой области. Аналитики прогнозировали начало боев за населенный пункт еще в сентябре 2024 года, однако этого не произошло. Контратаки украинских военных устранили угрозу захвата и окружения оккупантами Покровска. Об этом в эфире телеканала FREEДOM сказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Ситуация на Покровском направлении остается напряженной, поскольку противник продолжает непрерывно атаковать позиции Сил обороны Украины.

«Стратегической целью россиян остается захват всей территории Донецкой области. Покровск сейчас — важный опорный пункт для наших Сил обороны. Враг не оставляет попыток продвинуться в сторону этого населенного пункта. Хотя еще перед Новым годом 15-я отдельная стрелковая бригада ВС РФ готовилась уже к уличным боям в Покровске. Это закончилось тем, что военные этой бригады бегали по полям, посадкам и уничтожались нашими Силами обороны», — отметил Братчук.

По его словам, на фоне неудач россияне меняют тактику наступления на Покровск. Сейчас враг пытается обойти город с трех сторон.

«Противник пытается нарушить нашу логистику и всеми сила приблизить оккупацию населенного пункта. Однако Силам обороны Украины, несмотря на интенсивные и жестокие бои на Покровском направлении, удалось не просто остановить врага, но и на некоторых участках стабилизировать ситуацию. Не допущен прорыв нашей обороны, удержаны позиции, на которых мы находимся. Все это благодаря контратакующим действиям», — подчеркнул спикер.

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