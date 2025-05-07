17 стратегий защиты мозга от инсульта, деменции и депрессии 7.05.2025, 16:37

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Среди них — физическая активность, правильное питание и соцсети.

Новое исследование выделяет 17 факторов, которые могут снизить риск инсульта, деменции и депрессии, связанных с изменениями в мелких кровеносных сосудах мозга, пишет портал Earth.com.(перевод — сайт Charter97.org). Среди них — физическая активность, правильное питание и использование социальных сетей.

<>Что связывает инсульт, деменцию и депрессию?»

Ученые утверждают, что 60% инсультов, 40% деменции и 35% депрессии можно предотвратить с помощью правильного образа жизни. «Оптимизация модифицируемых факторов повышает шансы на жизнь без инвалидности», — отмечает доктор Стефани Колльер.

17 факторов, влияющих на здоровье мозга

Полезные: умственная и физическая активность, чувство цели, умеренное потребление алкоголя, разнообразие рациона с овощами и рыбой.

Вредные: хроническая боль, заболевания почек, одиночество, стрессы, плохой сон и курение.

Влияние хронической боли и качества сна

Проблемы с болью и сном часто не учитываются, но могут значительно ухудшить здоровье мозга, повышая риск заболевания.

Маленькие шаги — большие результаты

Простые действия, такие как снижение артериального давления, увеличение физической активности и улучшение сна, могут снизить риск инсульта и деменции.

Начать никогда не поздно

Лучше начать заботиться о здоровье мозга в среднем возрасте, но даже в поздние годы можно внести изменения, такие как уменьшение сахара или улучшение режима сна.

Эти 17 факторов помогают не только предотвратить болезни, но и сохранить ясность ума на многие годы. Чем раньше вы начнете, тем легче будет поддерживать здоровье мозга в зрелом возрасте.

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