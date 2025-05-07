17 стратегий защиты мозга от инсульта, деменции и депрессии
- 7.05.2025, 16:37
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Среди них — физическая активность, правильное питание и соцсети.
Новое исследование выделяет 17 факторов, которые могут снизить риск инсульта, деменции и депрессии, связанных с изменениями в мелких кровеносных сосудах мозга, пишет портал Earth.com.(перевод — сайт Charter97.org). Среди них — физическая активность, правильное питание и использование социальных сетей.
<>Что связывает инсульт, деменцию и депрессию?»
Ученые утверждают, что 60% инсультов, 40% деменции и 35% депрессии можно предотвратить с помощью правильного образа жизни. «Оптимизация модифицируемых факторов повышает шансы на жизнь без инвалидности», — отмечает доктор Стефани Колльер.
17 факторов, влияющих на здоровье мозга
Полезные: умственная и физическая активность, чувство цели, умеренное потребление алкоголя, разнообразие рациона с овощами и рыбой.
Вредные: хроническая боль, заболевания почек, одиночество, стрессы, плохой сон и курение.
Влияние хронической боли и качества сна
Проблемы с болью и сном часто не учитываются, но могут значительно ухудшить здоровье мозга, повышая риск заболевания.
Маленькие шаги — большие результаты
Простые действия, такие как снижение артериального давления, увеличение физической активности и улучшение сна, могут снизить риск инсульта и деменции.
Начать никогда не поздно
Лучше начать заботиться о здоровье мозга в среднем возрасте, но даже в поздние годы можно внести изменения, такие как уменьшение сахара или улучшение режима сна.
Эти 17 факторов помогают не только предотвратить болезни, но и сохранить ясность ума на многие годы. Чем раньше вы начнете, тем легче будет поддерживать здоровье мозга в зрелом возрасте.