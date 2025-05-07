Российские беспилотники четыре раза пересекали границу Беларуси 7.05.2025, 16:40

Это произошло во время массированных атаках на Украину 6−7 мая.

При массированных атаках на Украину 6−7 мая российские беспилотники четыре раза пересекали границу Беларуси. Один дрон вторгся рано утром 6 мая и еще три — 7 мая, пишет «Флагшток».

По данным телеграм-канала «Рында мониторит», все дроны залетали в Брагинский район, пересекая госграницу, проходящую по реке Днепр. Дальнейшая судьба беспилотников неизвестна.

Таким образом, число вторжений в белорусское воздушное пространство снова возросло. За весь апрель, по данным издания, было зафиксировано лишь 3 случая залетов БПЛА — 10 и 23 апреля.

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