Эстония закрыла небо для VIP-рейсов в Москву на 9 мая 7.05.2025, 16:48

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«Участие в организованных РФ пропагандистских мероприятиях должно быть исключено».

Эстония закрыла воздушное пространство и запретила самолетам использовать его для полетов в Москву на парад ко «Дню победы».

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой ERR.

В среду, 7 мая, Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что воздушное пространство страны не может быть использовано для поездок в Москву и обратно на парад 9 мая.

«Об использовании воздушного пространства Эстонии для полета в Москву на парад 9 мая не может быть и речи, и Эстония не намерена каким-либо образом поддерживать это мероприятие», - заявил Цахкна.

По его словам, странам из ЕС было отмечено, что «поскольку Россия - это страна, которая начала и продолжает войну в Европе, участие в организованных ею пропагандистских мероприятиях должно быть исключено».

По данным СМИ, Эстония уже запретила полеты в Москву или из Москвы кубинским и бразильским VIP-рейсам, и разрешения на VIP-полеты в Москву на празднование 9 мая будут прекращены.

Парад в Москве 9 мая

В Москве 9 мая состоится масштабный парад по случаю 80-й годовщины завершения Второй мировой войны. На мероприятие российский диктатор Владимир Путин пригласил ряд иностранных лидеров.

Планировали посетить парад премьер Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич, а также было запланировано участие сербских военных в мероприятии вместе с армией РФ.

Однако недавно Вучич неожиданно заболел и вынужден был прервать визит в США, где должен был встретиться с Дональдом Трампом.

Сегодня стало известно, что Латвия и Литва запретили самолету президента Сербии Александра Вучича пересекать свое воздушное пространство на пути в РФ. Он собирается посетить парад в Москве 9 мая.

Известно, что самолет Вучича находится в Баку и не может вылететь в Москву, поскольку ему не дали соответствующего разрешения.

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