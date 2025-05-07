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«Засыпало всю дорогу»

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  • 7.05.2025, 17:02
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«Засыпало всю дорогу»

В Гродно у моста обвалилась часть подпорной стены.

Проехать по улице Подольной в Гродно в ближайшее время будет проблематично: сейчас она перекрыта обломками камней и блоков. В середине дня 7 мая на дорогу неожиданно обрушилась часть подпорной стены путепровода, что проходит под железной дорогой, пишет NewGrodno.by.

«Никто, предварительно, не пострадал. Но проехать прямо сейчас невозможно. Всю дорогу засыпало», — отметил один из очевидцев.

Как сообщает телеканал «Гродно Плюс», ситуацию комментирует генеральный директор Гродненского городского ЖКХ Михаил Мисюля:

«Сегодня в 15.30 в аварийно-диспетчерскую службу городского ЖКХ поступило сообщение об обрушении штукатурного слоя подпорной стенки мостового сооружения, которое находится на улице Подольной. В настоящее время службами ЖКХ ведутся работы по освобождению проезжей части от отпавшей штукатурки. Дальнейшими силами собственника моста, а это Беларусская железная дорога, будет проведено обследование на предмет сохранности несущих способностей именно подпорных стенок мостового сооружения. Обрушение произошло не моста, а именно подпорной стены откоса мостового сооружения».

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