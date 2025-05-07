Президент «Барселоны» провел разговор в раздевалке клуба после вылета из ЛЧ 7.05.2025, 17:14

Жоан Лапорта

Жоан Лапорта уверен, что клуб сможет выиграть титул Лиги чемпионов в следующем году.

Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта зашел в раздевалку собственного клуба после поражения в полуфинале Лиги чемпионов. Каталонская команда уступила итальянскому «Интеру» по сумме двух встреч (3:3, 3:4).

Футболисты не услышали никакой критики в свой адрес – Лапорта поддержал команду и поблагодарил за то, чего достиг каталонский клуб в нынешнем сезоне. Функционер уверен, что «Барселона» сможет выиграть титул Лиги чемпионов в следующем году.

«Вы должны держать свои головы высоко поднятыми, ведь болельщики гордятся вами и вашими результатами на футбольном поле. Мы не отказываемся от своих претензий на победу в этом турнире и попробуем победить в следующем сезоне», – заявил Жоан.

В нынешнем сезоне подопечные Ханса-Дитера Флика продолжат борьбу в чемпионате, где они лидируют с отрывом в четыре балла. 11 мая каталонский клуб встретится со своим главным конкурентом – мадридским «Реалом» в поединке 35-го тура.

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