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Курс доллара пробил в обменниках психологическую отметку

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  • 7.05.2025, 17:28
  • 10,146
Курс доллара пробил в обменниках психологическую отметку

Актуальные курсы валют.

Доллар 7 мая снова подешевел на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Банки отреагировали на эту новость. В некоторых обменниках доллар продают дешевле 3 рублей, пишет «Зеркало».

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,03 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 2,998 рубля («БСБ Банк», «Цептербанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк РРБ», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 2,992 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,45 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Банке Решение», «БСБ Банке» (3,4 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Статусбанк» — 3,4 рубля. По евро возникла нетипичная ситуация, когда курс покупки валюты одним банком равен курсу продажи другим.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Банке РРБ», «Паритетбанке», «Технобанке» — 3,655 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,7 рубля за 100 российских рублей («Альфа-Банк»), а самый низкий — 3,665 рубля («Статусбанк»).

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