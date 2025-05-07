ЕС впервые ударит по «Лукойлу» за создание теневого флота 3 7.05.2025, 17:49

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«Лукойл» занимает 2-е место по объему морского экспорта нефти.

В рамках нового пакета санкций Евросоюз рассматривает их введение против Litasco Middle East DMCC, нефтетрейдингового подразделения «Лукойла», а также «Сургутнефтегаза» и страховой компании ВСК. «Литаско», которая после начала войны в Украине перебазировалась из Швейцарии в Дубай, впервые попадет под западные санкции, пишет Bloomberg со ссылкой на европейские документы.

Litasco Middle East планируется наказать за участие в формировании теневого флота танкеров, перевозящих российскую нефть, говорится в предложении. В общей сложности ЕС намерен добавить в санкционные списки около 150 танкеров, увеличив их количество до более 300, а также 60 физических лиц, отмечает The Moscow Times.

Нефтетрейдинговая компания «Литаско» работала в Швейцарии. После российского вторжения в Украину и введения западных санкций, к которым Швейцария присоединилась, часть сотрудников покинуло компанию, а ее торговые операции были переведены в Дубай. В последние месяцы она активно нанимала сотрудников в офисы в разных странах, пишет Bloomberg.

Санкции ограничили возможности для западных компаний заниматься перевозкой нефти из России, которая начала строить теневой флот, скупая старые танкеры и регистрируя в разных странах множество фирм, которые ими владеют и управляют. Litasco Middle East участвует в этом процессе, показало в прошлом году расследование Financial Times. В частности, газета выявила схему, в рамках которой «Лукойл» пополнил теневой флот на 25 танкеров. Каждый из них приобретался отдельной офшорной компанией, которая принадлежала другой, а то и нескольким другим фирмам. Управляли кораблями дубайские компании пакистанского судового предпринимателя, которого британские суды преследуют за обман инвесторов.

Все покупки финансировала дубайская Eiger Shipping DMCC, принадлежащая Litasco Middle East. На эти 25 танкеров было потрачено более $700 млн, и после попадания в теневой флот они занимались транспортировкой практически только российской нефти (97% всех поставок, в том числе 82% пришлось на нефть «Лукойла»), перевезя около 119 млн баррелей.

В прошлом году «Лукойл» занимал 2-е место по объему морского экспорта нефти. На 3-м был «Сургутнефтегаз», против которого ЕС тоже планирует ввести санкции. В январе «Сургут» вместе с «Газпром нефтью» попал в черный список США. Еще один кандидат – страховая компания ВСК, санкции против которой в 2024 г. ввела Великобритания.

Новые меры могут ограничить возможности европейских морских перевозчиков, которые возобновили транспортировку российской нефти после того, как ее цена в последние месяцы упала ниже ценового потолка в $60 за баррель. Если под санкции попадут добывающие и торговые компании, судовладельцам (а среди них много греческих фирм) станет сложнее работать с российской нефтью, отмечает Bloomberg.

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