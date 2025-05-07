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Мерц планирует «скоро» посетить Украину

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  • 7.05.2025, 17:56
Мерц планирует «скоро» посетить Украину

Канцлер Германии подчеркнул, что Европа должна укрепить оборону вместе.

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время своей первой официальной поездки в Париж призвал страны Европейского союза увеличить расходы на оборону и подчеркнул важность единства позиции стран ЕС по вопросу войны в Украине, передает «Немецкая волна» (перевод — сайт Charter97.org).

На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном канцлер заявил: «Только так мы сможем постепенно ликвидировать дефицит возможностей и коллективно поддержать Украину».

Мерц также анонсировал, что в скоро планирует визит в Киев. По его словам, цель поездки — развитие инициатив, направленных на достижение полного прекращения огня.

«Мы обязаны работать над решениями, которые приведут к справедливому и прочному миру в Украине», — отметил канцлер.

В рамках визита Мерц подтвердил курс Берлина на тесное сотрудничество с ключевыми партнерами в ЕС и подчеркнул, что укрепление обороны Европы должно стать общей задачей всего блока. Он также заявил о намерении обсудить вопросы безопасности в Варшаве.

Французский лидер в свою очередь поддержал инициативу Мерца и отметил важность скоординированных усилий для стабильности на континенте.

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