Мерц планирует «скоро» посетить Украину 1 7.05.2025, 17:56

Канцлер Германии подчеркнул, что Европа должна укрепить оборону вместе.

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время своей первой официальной поездки в Париж призвал страны Европейского союза увеличить расходы на оборону и подчеркнул важность единства позиции стран ЕС по вопросу войны в Украине, передает «Немецкая волна» (перевод — сайт Charter97.org).

На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном канцлер заявил: «Только так мы сможем постепенно ликвидировать дефицит возможностей и коллективно поддержать Украину».

Мерц также анонсировал, что в скоро планирует визит в Киев. По его словам, цель поездки — развитие инициатив, направленных на достижение полного прекращения огня.

«Мы обязаны работать над решениями, которые приведут к справедливому и прочному миру в Украине», — отметил канцлер.

В рамках визита Мерц подтвердил курс Берлина на тесное сотрудничество с ключевыми партнерами в ЕС и подчеркнул, что укрепление обороны Европы должно стать общей задачей всего блока. Он также заявил о намерении обсудить вопросы безопасности в Варшаве.

Французский лидер в свою очередь поддержал инициативу Мерца и отметил важность скоординированных усилий для стабильности на континенте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com