Мерц планирует «скоро» посетить Украину

Мерц планирует «скоро» посетить Украину1
- 7.05.2025, 17:56
Канцлер Германии подчеркнул, что Европа должна укрепить оборону вместе.
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время своей первой официальной поездки в Париж призвал страны Европейского союза увеличить расходы на оборону и подчеркнул важность единства позиции стран ЕС по вопросу войны в Украине, передает «Немецкая волна» (перевод — сайт Charter97.org).
На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном канцлер заявил: «Только так мы сможем постепенно ликвидировать дефицит возможностей и коллективно поддержать Украину».
Мерц также анонсировал, что в скоро планирует визит в Киев. По его словам, цель поездки — развитие инициатив, направленных на достижение полного прекращения огня.
«Мы обязаны работать над решениями, которые приведут к справедливому и прочному миру в Украине», — отметил канцлер.
В рамках визита Мерц подтвердил курс Берлина на тесное сотрудничество с ключевыми партнерами в ЕС и подчеркнул, что укрепление обороны Европы должно стать общей задачей всего блока. Он также заявил о намерении обсудить вопросы безопасности в Варшаве.
Французский лидер в свою очередь поддержал инициативу Мерца и отметил важность скоординированных усилий для стабильности на континенте.