Какая погода ожидается в Беларуси 8 мая
- 7.05.2025, 18:01
- 1,378
Заморозки ожидаются на большей части территории страны.
В Беларуси 8 мая ожидаются заморозки до минус 5 градусов, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
На ближайшие несколько суток объявлено штормовое предупреждение.
Ночью прогнозируется переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах может быть слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с.
Заморозки ожидаются на большей части территории страны. Местами минимальная температура воздуха составит плюс 1 - плюс 3 градуса. Днем воздух прогреется до 6-12 градусов.