Вэнс: Россия просит слишком многого на переговорах по Украине 11 7.05.2025, 18:03

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Вместе с тем США не считают, что Москва вовсе не заинтересована в мирном урегулировании.

Россия выдвигает чрезмерные требования на переговорах по Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Я бы не стал говорить, что россияне не заинтересованы в урегулировании. Я бы сказал, что в настоящее время россияне выдвигают определенный набор требований, определенный набор уступок для прекращения конфликта. Мы считаем, что они просят слишком многого, понимаете?» — сказал Вэнс, выступая в Вашингтоне на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности.

По словам Вэнса, одной из заслуг президента США Дональда Трампа стало то, что ему удалось «заставить» Россию назвать условия урегулирования войны. Вице-президент отметил, что ознакомившись с первоначальной позицией Москвы, реакция Вашингтона была такой: «вы просите слишком много». «Но именно так складываются переговоры», — добавил он.

Вэнс отметил, что США совершенно не удивились, когда поняли, что между позициями России и Украины есть большая разница. По его словам, следующим шагом должна стать выработка базовых параметров для начала прямого диалога между сторонами. «Мы хотим, чтобы Россия и Украина договорились о базовых условиях для переговоров. США готовы участвовать в этих обсуждениях, но главное — чтобы сами стороны начали говорить друг с другом», — указал он.

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