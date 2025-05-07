Сегодня определится второй финалист Лиги чемпионов 7.05.2025, 18:16

«ПСЖ» примет «Арсенал».

Сегодня, 7 мая, состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «ПСЖ» и «Арсенал».

Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по Минску.

Первый матч между этими командами завершился со счетом 1:0 в пользу французского гранда.

Вчера место в финале обеспечил себе миланский «Интер», обыграв каталонскую «Барселону».

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