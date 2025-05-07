Сегодня определится второй финалист Лиги чемпионов
- 7.05.2025, 18:16
«ПСЖ» примет «Арсенал».
Сегодня, 7 мая, состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «ПСЖ» и «Арсенал».
Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по Минску.
Первый матч между этими командами завершился со счетом 1:0 в пользу французского гранда.
Вчера место в финале обеспечил себе миланский «Интер», обыграв каталонскую «Барселону».