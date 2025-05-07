закрыть
7 мая 2025, среда, 19:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сегодня определится второй финалист Лиги чемпионов

  • 7.05.2025, 18:16
Сегодня определится второй финалист Лиги чемпионов

«ПСЖ» примет «Арсенал».

Сегодня, 7 мая, состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «ПСЖ» и «Арсенал».

Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по Минску.

Первый матч между этими командами завершился со счетом 1:0 в пользу французского гранда.

Вчера место в финале обеспечил себе миланский «Интер», обыграв каталонскую «Барселону».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ситуация напоминает коллапс
Ситуация напоминает коллапс Борислав Береза
Россия готовится к длительной войне с помощью режима Лукашенко
Россия готовится к длительной войне с помощью режима Лукашенко Максим Плешко
Первый звоночек
Первый звоночек Леонид Невзлин
В Кремле растерялись
В Кремле растерялись Владислав Иноземцев