Belavia предупредила о задержках рейсов в РФ 2 7.05.2025, 18:21

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В российских аэропортах случился коллапс накануне визита Лукашенко.

Авиакомпания Belavia предупредила пассажиров о возможных задержках рейсов, вызванных частичным ограничением полетов в воздушном пространстве центральной части России в связи с атакой беспилотников. Рассказываем, в какие города попасть сегодня сложнее всего.

Как уточняется, временные меры могут повлиять на график полетов в ближайшие дни. Пассажирам, уже купившим билеты, рекомендуется следить за актуальной информацией по своим рейсам в разделе «Статус бронирования» на официальном сайте авиаперевозчика — belavia.by.

Кроме того, Belavia предупреждает о возможных точечных изменениях в расписании рейсов в связи с подготовкой к параду в Москве, приуроченному к 80-летию Победы. Обновленное расписание доступно в разделе «Табло вылета-прилета» на главной странице сайта.

Пассажирам советуют заблаговременно проверять статус рейсов перед выездом в аэропорт.

Сильнее всего из-за задержек страдают московские аэропорты. В Домодедово задержаны 80 рейсов, еще 28 отменены. Во Внуково — 27 рейсов отложены, пассажирам приходится ждать до 12 часов. В Шереметьево задержано 122 рейса, из них 52 на вылет и 70 на прилет. По данным источников, 82 воздушных судна были перенаправлены на запасные аэродромы.

Ситуация осложнена и в других городах. В петербургском Пулково отменены 16 рейсов, вылетающие самолеты выстраиваются в очереди на взлет. Нарушения расписания зафиксированы также в Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и ряде других региональных аэропортов.

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