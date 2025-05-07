Belavia предупредила о задержках рейсов в РФ

Belavia предупредила о задержках рейсов в РФ2
- 7.05.2025, 18:21
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В российских аэропортах случился коллапс накануне визита Лукашенко.
Авиакомпания Belavia предупредила пассажиров о возможных задержках рейсов, вызванных частичным ограничением полетов в воздушном пространстве центральной части России в связи с атакой беспилотников. Рассказываем, в какие города попасть сегодня сложнее всего.
Как уточняется, временные меры могут повлиять на график полетов в ближайшие дни. Пассажирам, уже купившим билеты, рекомендуется следить за актуальной информацией по своим рейсам в разделе «Статус бронирования» на официальном сайте авиаперевозчика — belavia.by.
Кроме того, Belavia предупреждает о возможных точечных изменениях в расписании рейсов в связи с подготовкой к параду в Москве, приуроченному к 80-летию Победы. Обновленное расписание доступно в разделе «Табло вылета-прилета» на главной странице сайта.
Пассажирам советуют заблаговременно проверять статус рейсов перед выездом в аэропорт.
Сильнее всего из-за задержек страдают московские аэропорты. В Домодедово задержаны 80 рейсов, еще 28 отменены. Во Внуково — 27 рейсов отложены, пассажирам приходится ждать до 12 часов. В Шереметьево задержано 122 рейса, из них 52 на вылет и 70 на прилет. По данным источников, 82 воздушных судна были перенаправлены на запасные аэродромы.
Ситуация осложнена и в других городах. В петербургском Пулково отменены 16 рейсов, вылетающие самолеты выстраиваются в очереди на взлет. Нарушения расписания зафиксированы также в Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и ряде других региональных аэропортов.