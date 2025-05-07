Цена российской нефти Urals вновь упала 1 7.05.2025, 18:40

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Ниже $50 за баррель.

Стоимость российской нефти Urals вернулась к значениям ниже $50 за баррель в конце апреля, следует из данных международного ценового агентства Argus, с которыми ознакомился РБК. Ранее марка уже тестировала такое значение, но лишь на день: ее цена 9 апреля опускалась до $47,54 за баррель на фоне общего снижения мировых цен на нефть и фондовых рынков, связанного с торговой политикой США и решениями стран ОПЕК+.

По данным за 30 апреля, на базисе FOB Приморск (в порту отгрузки) котировка Urals опустилась до $48,87 с $50,1 за баррель днем ранее, а на базисе FOB Новороссийск ее значение составило $49,82 после $50,7 за баррель. Согласно информации за 6 мая, цена Urals в Приморске находилась на уровне $48,6 за баррель, а в Новороссийске — $49,55 за баррель.

Дисконт Urals к котировке «Североморский датированный» (NSD, стоимость корзины североморских сортов Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk, Troll, а также американской WTI Midland) в Новороссийске с 30 апреля находится на уровне $14,2 после $14,1 за баррель ранее, а в Новороссийске — на отметке $13,25 после $13,5 за баррель.

Стоимость премиального сорта ESPO (ВСТО) на базисе FOB Козьмино с конца апреля вновь находится ниже $60 за баррель, а в мае приблизилась к уровню $50. Марка опускалась ниже ценового потолка G7 ($60) в начале прошлого месяца. Это произошло всего во второй раз за время существования этих западных ограничений для российской нефти, установленных в конце 2022 года. Однако 23 апреля цена ESPO вновь поднялась выше данной отметки. По информации за 6 мая, котировка ESPO FOB Козьмино составила $52,64 после $50,66 за баррель в предыдущий день торгов. Дисконт к бенчмарку Dubai (эталонная котировка, с привязкой к которой, как правило, осуществляется торговля в Азиатско-Тихоокеанском регионе) пока весь май держится на уровне $8,25 за баррель.

Мировые цены на нефть ускорили снижение с начала апреля на фоне введения торговых пошлин США, а также неожиданного решения ОПЕК+ о повышении объемов добычи в мае в три раза против того, что ожидалось ранее. Страны альянса договорились с мая увеличить добычу на 411 тыс. вместо 135 тыс. барр. в сутки. Такие же повышенные объемы планируются и в июне, сообщила организация по итогам совещания 3 мая.

Из-за снижения цен на нефть 30 апреля Минфин РФ сообщил о пересмотре параметров бюджета, прогноз по цене российской нефти был понижен с $69,7 до $56 за баррель. По оценкам ведомства, понижение прогноза говорит о том, что российский бюджет в 2025 году не получит дополнительных нефтегазовых доходов, которые изначально оценивались в 1,8 трлн руб., и Минфину может понадобиться использовать ликвидную часть ФНБ для покрытия возникающего дефицита нефтегазовых доходов.

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