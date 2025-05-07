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Президент Азербайджана отменил визит в Москву на 9 Мая

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  • 7.05.2025, 18:46
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Президент Азербайджана отменил визит в Москву на 9 Мая

Не прилетит в Россию и лидер Лаоса.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не прилетит в Москву на мероприятия, посвященные 80-летию Победы, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву», — рассказал он журналисту Александру Юнашеву. 10 мая — день рождения Гейдара Алиева, умершего в 2003 году.

Также отменен визит в Москву лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита. Он пропустит мероприятия из-за заражения коронавирусом.

Накануне Ушаков сообщал, что на 9 Мая в Москву должны прибыть лидеры 29 государств. Без Алиева и Сисулита их число сократилось до 27.

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