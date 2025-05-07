Дефицит российского бюджета вырос почти на 200% 1 7.05.2025, 19:01

Из-за обвала цен на нефть.

Федеральный бюджет России третий месяц подряд столкнулся с падением сырьевых доходов и увеличением дефицита, отчитался в среду Минфин РФ.

По итогам апреля в казну поступило 1,08 трлн рублей налогов от нефти и газа — на 12% меньше, чем в том же месяце год назад. Накопленным итогом за 4 месяца сборы с нефтегазовых компаний просели на 10%, или 430 млрд рублей, до 3,76 трлн.

Общий объем бюджетных доходов, включая несырьевые налоги, вырос на 5%, до 12,3 трлн рублей. Однако расходы, треть которых в этом году заложено на армию и войну, взлетели на 20%, до 15,5 трлн рублей.

Как итог: к концу апреля в бюджете образовался дефицит на 3,23 трлн рублей, который на 183% превысил показатель за первые четыре месяца прошлого года (1,14 трлн). А без реального обеспечения налоговой выручкой оказался каждый пятый потраченный правительство рубль (20,8% бюджета).

Сырьевые доходы просели из-за падения цен на нефть, объясняет Минфин РФ в релизе: средняя стоимость барреля Urals в апреле опустилась до $54, хотя еще в январе держалась достигала $70 и выше. При этом «существуют риски» дальнейшего снижения нефтегазовых поступлений «вследствие ослабления ценовой конъюнктуры», предупреждает ведомство. В начале мая котировки Urals в российских портах опустились до $47-48, по данным Argus, а Минэкономразвития прогнозирует, что в среднем до конца года ее цена составит около $53.

Изначально бюджет-2025 верстали из расчета, что нефть будет стоить $69,7 за баррель. В апреле МЭР снизило прогноз до $56, а Минфин втрое увеличил оценку бюджетного дефицита: вместо 1,2 трлн рублей теперь он планируется в размере 3,8 трлн рублей. Чтобы покрыть его, придется распечатать Фонд национального благосостояния и продать валюты на 800 млрд рублей до конца года, предупредил Минфин во вторник.

C ценами на нефть, похоже, «реализуются самые апокалиптические прогнозы», пишут аналитики MMI. В реальном выражении (с учетом инфляции) Urals стоит рекордно дешево с пандемии, а с учетом аномально крепкого рубля ее рублевая цена в апреле упала до 4,4 тысячи рублей за баррель.

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