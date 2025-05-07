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Белоруска получила по лицу за беляш

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  • 7.05.2025, 19:07
  • 7,486
Белоруска получила по лицу за беляш

Что решил суд.

Недавно, 2 мая, суд Бобруйского района и Бобруйска рассмотрел необычное дело о хулиганстве в общественном транспорте.

В марте этого года в троллейбусе произошел инцидент, когда мужчина неожиданно напал на незнакомую девушку, потому что она зашла в салон с беляшом.

Подробности инцидента стали известны благодаря информации, размещенной на сайте Верховного суда.

По версии следствия, обвиняемый схватил девушку за волосы и дважды ударил ее – первый раз по лицу и второй раз по руке.

Свидетели утверждают, что мужчина вел себя вызывающе и громко выражал недовольство запахом еды в троллейбусе. Однако сам обвиняемый на судебном заседании отрицал, что его действия были вызваны хулиганскими побуждениями.

Суд признал мужчину виновным в хулиганстве и назначил ему штраф в размере 30 базовых величин, что составляет Br1260. Кроме того, он обязан выплатить Br500 в качестве компенсации морального вреда пострадавшей и Br126 госпошлины.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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