Белоруска получила по лицу за беляш

Белоруска получила по лицу за беляш12
- 7.05.2025, 19:07
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Что решил суд.
Недавно, 2 мая, суд Бобруйского района и Бобруйска рассмотрел необычное дело о хулиганстве в общественном транспорте.
В марте этого года в троллейбусе произошел инцидент, когда мужчина неожиданно напал на незнакомую девушку, потому что она зашла в салон с беляшом.
Подробности инцидента стали известны благодаря информации, размещенной на сайте Верховного суда.
По версии следствия, обвиняемый схватил девушку за волосы и дважды ударил ее – первый раз по лицу и второй раз по руке.
Свидетели утверждают, что мужчина вел себя вызывающе и громко выражал недовольство запахом еды в троллейбусе. Однако сам обвиняемый на судебном заседании отрицал, что его действия были вызваны хулиганскими побуждениями.
Суд признал мужчину виновным в хулиганстве и назначил ему штраф в размере 30 базовых величин, что составляет Br1260. Кроме того, он обязан выплатить Br500 в качестве компенсации морального вреда пострадавшей и Br126 госпошлины.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.