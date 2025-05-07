Международные резервы Украины выросли до исторического максимума

Международные резервы Украины выросли до исторического максимума1
- 7.05.2025, 19:14
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Апрельский рекорд.
Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая 2025 года составили $46,68 млрд. В апреле они выросли на 10,2%. Это — исторический максимум международных резервов Украины.
Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой, — наименьшими с апреля 2024 года объемами чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке, сообщили в НБУ.
В целом динамику резервов определял ряд факторов.
Во-первых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило почти $6,35 млрд. Из этой суммы:
— $4,86 млрд — от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
— $1,29 млрд — от международных партнеров через счета Всемирного банка;
— $192 млн — от размещения валютных ОВГЗ.
Кроме того, Украина получила $992 млн в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA. Эти средства не были зачислены в международные резервы Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $517,9 млн, из которых:
— $299,2 млн — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
— $169,3 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
— $49,4 млн — уплата другим международным кредиторам.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $82,1 млн.
Во-вторых, операции Национального банка на валютном рынке Украины.
В апреле по сравнению с мартом 2025 года чистая продажа валюты НБУ уменьшилась на 17,1%. Согласно балансовым данным НБУ продал на валютном рынке $2,2 млрд и выкупил в резервы $17,5 млн.
В-третьих, переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют, благодаря которой их стоимость увеличилась на $742,5 млн.
«Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта», — сообщили в НБУ.