Международные резервы Украины выросли до исторического максимума 1 7.05.2025, 19:14

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Апрельский рекорд.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая 2025 года составили $46,68 млрд. В апреле они выросли на 10,2%. Это — исторический максимум международных резервов Украины.

Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой, — наименьшими с апреля 2024 года объемами чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке, сообщили в НБУ.

В целом динамику резервов определял ряд факторов.

Во-первых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило почти $6,35 млрд. Из этой суммы:

— $4,86 млрд — от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

— $1,29 млрд — от международных партнеров через счета Всемирного банка;

— $192 млн — от размещения валютных ОВГЗ.

Кроме того, Украина получила $992 млн в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA. Эти средства не были зачислены в международные резервы Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $517,9 млн, из которых:

— $299,2 млн — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

— $169,3 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

— $49,4 млн — уплата другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $82,1 млн.

Во-вторых, операции Национального банка на валютном рынке Украины.

В апреле по сравнению с мартом 2025 года чистая продажа валюты НБУ уменьшилась на 17,1%. Согласно балансовым данным НБУ продал на валютном рынке $2,2 млрд и выкупил в резервы $17,5 млн.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют, благодаря которой их стоимость увеличилась на $742,5 млн.

«Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта», — сообщили в НБУ.

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