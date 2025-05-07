«Реал» признан самым дорогим футбольным клубом 7.05.2025, 19:27

Клуб из Мадрида оценили в $6,53 млрд.

Мадридский «Реал» стал самым дорогим футбольным клубом в мире. По данным Sportico, мадридский футбольный клуб «Реал» оценивается в $6,53 млрд.

В топ-5 также входят английский «Манчестер Юнайтед» ($6,09 млрд), испанская «Барселона» ($5,71 млрд), английский «Ливерпуль» ($5,59 млрд) и мюнхенская «Бавария» ($5,21 млрд). 10 самых дорогих команд мира базируются в Европе, но в топ-50 больше всего клубов представлено североамериканской Главной футбольной лигой (MLS) — 19 команд. На втором месте по представительству расположилась Английская премьер-лига (АПЛ) — 14, на третьем итальянская Серия А — 5. В общей сложности 50 самых дорогих футбольных клубов мира стоят в $86 млрд.

Отмечается, что общий доход клубов указан без учета трансферов и налога на добавленную стоимость. Он включает три основные категории: поступления от телетрансляций, коммерческой деятельности и матчевые доходы.

Доходы от телетрансляций формируются за счет внутренних и международных контрактов на трансляции. Также сюда включаются призовые выплаты за участие в турнирах, таких как Лига чемпионов УЕФА. В сезоне-2023/24 самые высокие доходы от трансляций получил «Манчестер Сити» — $371 млн. Клуб занял первое место в Английской премьер-лиге, которая имеет самые прибыльные телеправа среди всех лиг, и дополнительно заработал почти $120 млн за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В коммерческие доходы включены поступления от спонсорских соглашений, рекламы, корпоративного гостеприимства, кейтеринга и мероприятий, не связанных с днями матчей. Как отмечает Sportico, спонсор на футболке и контракт с техническим партнером приносят топ-клубам огромные суммы. Так, компания Emirates ежегодно платит «Реалу» более $70 млн за размещение своего логотипа на домашней и выездной форме команды, а контракт «Манчестер Юнайтед» с Adidas оценивается как минимум в $100 млн в год и включает глобальные права на продажу мерча с тремя полосками. Мюнхенская «Бавария» заработала рекордные $455 млн в категории коммерческих доходов благодаря партнерству с Deutsche Telekom, Adidas, Audi и Allianz.

Доходы от матчей включают продажи билетов, членские взносы, а также выручку от кубковых турниров и предсезонных встреч. Согласно источнику, в европейском футболе эта статья, как правило, является наименее значимой по объему. При этом «Реал» здесь заработал $346 млн, в том числе $82 млн от продажи именных абонементов на места на стадионе — это в два раза больше, чем у любого другого клуба.

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