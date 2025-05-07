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Ученые нашли ген, который позволяет спать всего три часа в сутки

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  • 7.05.2025, 19:59
Ученые нашли ген, который позволяет спать всего три часа в сутки

Некоторым людям хватает этого времени, чтобы чувствовать себя бодрыми и здоровыми.

Обычно человеку нужно около восьми часов сна, чтобы организм мог восстановиться и работать нормально. Но есть люди, которые спят всего 3–6 часов в день и при этом отлично себя чувствуют. Такие люди называются «короткоспящими». Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучили их ДНК и обнаружили мутацию в гене SIK3, который помогает управлять внутренними часами организма — циркадным ритмом.

Исследование началось, когда к нейробиологу Ин-Хуэй Фу обратились люди, которые спят меньше шести часов. Ученые проанализировали геномы одной семьи и нашли редкую мутацию. Позже они узнали о сотнях других короткоспящих и выявили несколько мутаций в разных генах, включая SIK3.

Чтобы проверить, как эта мутация влияет на сон, ученые провели эксперимент на мышах. Они ввели мутацию в ген SIK3 некоторым мышам и сравнили их с обычными. Оказалось, что мыши с мутацией спали в среднем на 30 минут меньше. Также ученые заметили, что у этих мышей мозг работал активнее, особенно в области синапсов — мест, где нервные клетки передают сигналы.

Ученые считают, что эта мутация помогает мозгу быстрее восстанавливаться, поэтому людям с ней нужно меньше сна. Они надеются, что дальнейшие исследования помогут лучше понять, как работает сон, и найти новые способы лечения бессонницы и других нарушений сна.

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