Стал известен первый финалист Кубка Беларуси по футболу 7.05.2025, 20:29

Завтра определится второй.

Гродненский «Неман» стал первым финалистов Кубка Беларуси по футболу. 7 мая в ответном матче полуфинала турнира «Витебск» обыграл «Неман» со счетом 1:0.

Первая игра в Гродно закончилась уверенной победой «Немана» — 3:0 — и по сумме двух матчей в финал выходит гродненская команда.

8 мая станет известен соперник «Немана». «МЛ Витебск» примет жодинское «Торпедо-БелАЗ». Интрига в этой ответной игре жива, ведь первый матч закончился со счетом 0:0.

Финал Кубка Беларуси пройдет 24 мая в Гродно.

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