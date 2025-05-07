Стал известен первый финалист Кубка Беларуси по футболу
- 7.05.2025, 20:29
Завтра определится второй.
Гродненский «Неман» стал первым финалистов Кубка Беларуси по футболу. 7 мая в ответном матче полуфинала турнира «Витебск» обыграл «Неман» со счетом 1:0.
Первая игра в Гродно закончилась уверенной победой «Немана» — 3:0 — и по сумме двух матчей в финал выходит гродненская команда.
8 мая станет известен соперник «Немана». «МЛ Витебск» примет жодинское «Торпедо-БелАЗ». Интрига в этой ответной игре жива, ведь первый матч закончился со счетом 0:0.
Финал Кубка Беларуси пройдет 24 мая в Гродно.