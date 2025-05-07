закрыть
7 мая 2025, среда, 20:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ устроили «горячий уикенд» российским оккупантам на фронте

  • 7.05.2025, 20:42
ВСУ устроили «горячий уикенд» российским оккупантам на фронте

Уничтоженные БТР, дроны и десятки россиян.

В течение 3 и 4 мая россияне совершили несколько массированных штурмов в зоне боевой ответственности 31 отдельной механизированной бригады. Их атаки были отбиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 31 отдельной механизированной бригады в Facebook.

Во время боев противник потерял более 90 военных убитыми, около 50 - ранеными. Уничтожено более 60 единиц вооружения и техники, среди которых бронетранспортеры, около 70 мотоциклов, квадроцикл, а также ударные и разведывательные беспилотники.

Повреждены вражеские баги и подземные укрытия. Как рассказали военные, противник привлек более 150 военных и технику, пытаясь прорваться с нескольких направлений. После первой неудачной атаки россияне снова попытались штурмовать украинские позиции в районах Временки, Новоселки, Ровнополя и Новополя - на этот раз пешими группами по 4-5 человек, но безуспешно.

Утро 4 мая также отметилось новыми попытками проникновения при поддержке мототехники. Украинские защитники вовремя обезвредили врага, а интенсивность атак значительно снизилась. Зафиксированы случаи, когда россияне пытались сдаться в плен. Враг отступает, неся потери во время отхода.

Как отметило оперативное командование «Північ» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, украинские военные устроили «горячий уикенд для врагов».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ситуация напоминает коллапс
Ситуация напоминает коллапс Борислав Береза
Россия готовится к длительной войне с помощью режима Лукашенко
Россия готовится к длительной войне с помощью режима Лукашенко Максим Плешко
Первый звоночек
Первый звоночек Леонид Невзлин
В Кремле растерялись
В Кремле растерялись Владислав Иноземцев