В США задержали россиянина во время попытки украсть элитную яхту 3 7.05.2025, 20:50

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После погони патрульные катера загнали яхту в мангровые заросли.

Спецназ и морская пехота арестовали в штате Флорида (США) гражданина России 29-летнего Николая Вилкова — его подозревают в похищении буксира и 20-метровой яхты стоимостью 2,5 млн долларов. Об этом сообщает местное медиа Miami Herald.

Россиянин попытался сбежать на роскошном судне, но после погони патрульные катера загнали яхту в мангровые заросли, где силовики применили слезоточивый газ, чтобы задержать злоумышленника, когда тот отказался сдаваться.

Вилков совершил первое преступление ночью 5 мая, когда похитил буксир. Однако судно вскоре село на мель. Через несколько часов он снова появился на пристани Blowing Rocks в селе Теквеста и похитил трехпалубную яхту с частного причала.

При задержании у Вилкова не было оружия и средств связи. На борту нашли лишь сменную одежду. Автомобиль мужчина оставил на парковке.

Мотивы россиянина пока остаются непонятными. Он признался в краже, но не дал ясных объяснений. Одна из версий — попытка похищения яхты с целью переправки на Багамы для возможной контрабанды. По данным следствия, судно действительно имело запас топлива, достаточный для такого маршрута.

Россиянин заявил, что не говорит по-английски, и на допросе использовал переводчика.

Федеральные органы установили, что Вилков – гражданин России. В ноябре 2022 года он с женой и ребенком прилетел из Турции в Мексику, а в декабре того же года пересек границу США. Его американские документы указывают на проживание в городе Шарлотт (Северная Каролина), за 1000 км от места задержания. 30 апреля 2024 года его жена и ребенок улетели обратно в Россию — причины их отъезда не уточняются.

Вилкову предъявлены обвинения в крупной краже, попытке побега от полиции при отягчающих обстоятельствах и сопротивлении при задержании. Он находится под арестом.

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