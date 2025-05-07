Что происходит с продажами новых авто в Беларуси 7.05.2025, 20:57

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Эксперты оценивают ситуацию как стабильную, но вопросы есть.

В Беларуси рассказали, сколько новых автомобилей продали за апрель. Свежие данные привели в Белорусской автомобильной ассоциации.

Эксперты оценивают ситуацию как стабильную, однако отмечают, что говорить о тенденции можно только по итогам II квартала.

Что касается середины весны, то тут есть вопросы. Дело в том, что, по информации БАА, продажи новых авто в Беларуси упали почти на 10%.

Если в марте была продана 4281 машина, то в апреле реализовали значительно меньше – 3859 единиц. Снижение составило 9,9%.

Союзное ОСАГО уже можно оформлять

Договор союзного ОСАГО можно заключить только в электронном виде. После чего появляется запись в базе данных по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Белорусского бюро по транспортному страхованию, рассказал заместитель гендиректора организации Виктор Лукашевич.

«Страхователь может самостоятельно зайти в нашу систему через страховые организации и застраховать свою ответственность либо обратиться к агенту страховой организации. При этом договор также будет заключен в электронном виде», – пояснял представитель Бюро.

При обращении через агента информация попадет в базу сразу же. При самостоятельном оформлении страховки нужно будет подождать день. Это сделано для того, чтобы исключить случаи страхования машин, которые уже участвовали в ДТП.

Также в бюро напомнили, что договор союзного страхования можно оформить на авто, зарегистрированное в Беларуси на срок от 15 дней до 12 месяцев. Размер взносов дифференцирован. На территории Беларуси платить за союзную автостраховку необходимо в белорусских рублях.

У нас возить копию документа на бумаге не нужно. Если вы планируете ехать в РФ, договор все же придется распечатать.

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